Deutsche und Niederländer intensivieren Militärkooperation

Die deutschen und niederländischen Streitkräfte intensivieren ihre seit mehr als 20 Jahren schrittweise ausgebaute Militärkooperation. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen will dazu mit ihrer niederländischen Kollegin Ank Bijleveld am Donnerstag in Lohheide eine Absichtserklärung zur Kooperation der Landstreitkräfte bei der Digitalisierung unterzeichnen. dpa