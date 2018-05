AfD will Klassenarbeiten auch bei schlechtem Durchschnitt werten

Hannover Die niedersächsische AfD will Klassenarbeiten künftig auch dann werten lassen, wenn die Hälfte der Schüler eine Fünf oder eine Sechs geschrieben hat. Einen entsprechenden Antrag wird die AfD-Landtagsfraktion in der kommenden Woche in den Landtag einbringen. Bei Bildungsexperten stößt der Vorschlag auf ein gemischtes Echo. dpa