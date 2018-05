Nicht angeleinter Pitbull beißt zwei Männer in Hände und Gesicht

Hannover Ein nicht angeleinter Pitbull hat in Lüneburg zwei Männer in Hände und Gesicht gebissen. Das Tier habe sich am Kreidebergsee seiner Aufsichtsperson entzogen und sich zunächst in einem anderen Hund verbissen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zwei Männer, die das Geschehen am Mittwochnachmittag beobachteten, wollten einschreiten. Dabei verletzte der Pitbull sowohl den 33- als auch den 44-Jährigen. Einem der beiden biss er in Hand und Gesicht, dem anderen nur in die Hand. Die Polizei hat gegen den Mann, der mit dem Hund unterwegs war und ihn beaufsichtigen sollte, ein Verfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Der Besitzer des Tieres war nicht dabei. dpa

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder