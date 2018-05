Betrunkener randaliert in Hildesheimer Notaufnahme

Hildesheim Ein betrunkener 34-Jähriger hat in einer Notaufnahme in Hildesheim randaliert und Polizeibeamte beleidigt. Der Polizei zufolge hatten sich Mitarbeiter der Klinik in der Nacht zu Dienstag über das aggressive Verhalten des Mannes beschwert und die Polizei alarmiert. Der Betrunkene soll sowohl die Krankenhausmitarbeiter als auch die anschließend eintreffenden Polizeibeamten beleidigt haben. Da der 34-Jährige nicht beruhigt werden konnte, wurde ihm ein Beruhigungsmittel gespritzt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren unter anderem wegen Sachbeschädigung, Trunkenheit am Steuer und Beleidigung eingeleitet.

Nach Angaben der Polizei hatte der Mann zuvor bereits bei seiner Lebensgefährtin im Hildesheimer Stadtteil Einum randaliert, woraufhin die beiden in Streit gerieten. Kurz danach trat der 34-Jährige auch die Tür eines Nachbarhauses ein. Anschließend fuhr er mit dem Auto seiner Lebensgefährtin davon. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann aufgrund einer Beinverletzung in die Klinik gefahren, die er sich beim Türeintreten zugezogen hatte. dpa