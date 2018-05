„Salut to the Chieftain“ für eine Peinerin

Der „Salut to the Chieftain“ sei die höchste Ehre, die einem Schotten zuteil werden könne, heißt es. Beim 20. Highland Gathering in Peine wurde der Salut, das Salutieren und Zusammenspielen zu Ehren eines besonderen Gastes, der 90 Jahre alten Anneliese Guttmann aus Peine zuteil. „Anneliese hat...