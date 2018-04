Häftling legt im Gefängnis in Sehnde einen Brand in seiner Zelle

Sehnde Ein Häftling hat im Gefängnis in Sehnde bei Hannover am Montagmorgen einen Brand in seiner Zelle gelegt. Kurz darauf bekam er es dann aber doch mit der Angst zu tun und der 30-Jährige alarmierte von sich aus die Mitarbeiter der JVA. Die Beschäftigten konnten den Brand mit Hilfe eines Hydranten löschen. Der Häftling kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Warum er den Brand legte, ist bisher nicht bekannt. Die Feuerwehr musste den Zellentrakt im Gefängnis mit einem Hochdrucklüfter durchpusten. dpa