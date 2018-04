Wolfsburg Angesichts der sommerlichen Temperaturen haben die Maikäfer vielerorts in Niedersachsen ihren Flug bereits im April begonnen. Es gebe schon zahlreiche Maikäfer-Meldungen, unter anderem aus Göttingen, Holzminden und Wolfsburg, sagte Ulrich Thüre vom Naturschutzbund Nabu. Anders als in süddeutschen Bundesländern müssten Waldbesitzer in Niedersachsen aber keinen Kahlfraß an Bäumen fürchten, sagte Rainer Hurling von der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt in Göttingen. dpa

