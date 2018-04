BGH urteilt über Attacke von Schülerin Safia S. auf Polizisten

Karlsruhe Die Gymnasiastin hatte im Jahr 2016 in Hannover einen Polizisten niedergestochen. Der BGH verkündet heute sein Urteil

Der Bundesgerichtshof verkündet an diesem Donnerstag sein Urteil im Fall der jugendlichen IS-Sympathisantin Safia S.. Die Gymnasiastin hatte am 26. Februar 2016 in Hannover einen Polizisten bei einer Kontrolle im Hauptbahnhof niedergestochen und schwer verletzt.

Das Oberlandesgericht Celle hatte die heute 17-Jährige unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu einer sechsjährigen Jugendstrafe wegen versuchten Mordes mit gefährlicher Körperverletzung und Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung verurteilt.

Ein heute 21-jähriger Deutsch-Syrer wurde zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt, weil er die geplante Tat nicht angezeigt hatte.

Dagegen legten die beiden Revision ein (AZ: 3 StR 286/17). Aus Sicht der Verteidigung handelte das Mädchen nicht im Auftrag des IS. Würde der BGH dem folgen, würde Safia S. mit einer wesentlich geringeren Strafe davonkommen. dpa