Symbolfoto: Polizisten bei der Spurensuche an einem See. Foto: dpa

Spaziergängerin entdeckt Leiche beim Gassi gehen in Barsinghausen

Beim Gassi gehen mit ihrem Hund hat eine Spaziergängerin in der Region Hannover am Dienstagmorgen eine leblose Frau entdeckt. Sie habe sofort den Notarzt alarmiert, der jedoch nur noch den Tod der 55-Jährigen feststellen konnte, teilte die Polizei mit.

Die tote Frau wurde an einer Böschung in Barsinghausen gefunden. Nach ersten Untersuchungen gibt es keine Hinweise darauf, dass jemand anderes am Tod der 55-Jährigen Schuld hat, die Ermittlungen sind aber noch nicht abgeschlossen. dpa