Trennung nicht akzeptiert – 33-Jähriger tötet Ehefrau

Die Staatsanwaltschaft Hildesheim erhob Anklage gegen den 33-Jährigen wegen Mordes an seiner Ehefrau. Foto: Peter Steffen/dpa

Weil er seine getrennt lebende Ehefrau heimtückisch ermordet haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Hildesheim Anklage gegen einen Mann aus dem Kreis Holzminden erhoben. Der 32-Jährige aus Grünenplan soll seine um ein Jahr ältere Ehefrau vor den Augen der drei gemeinsamen kleinen Töchter mehrfach mit voller Wucht gegen Kopf, Hals und Körper getreten haben, als sie bereits am Boden lag.

Zudem habe der Mann sich auf den Hals seiner Frau gestellt, um sie zu töten, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Ziel des Beschuldigten sei es gewesen, die 33-Jährige zu töten, weil er die Trennung nicht habe akzeptieren und sie dafür habe bestrafen wollen. Das Opfer war mehrere Tage nach der Attacke im Januar dieses Jahres gestorben.

Der auf die Gewalttaten aufmerksam gewordene Vermieter der Ehefrau hatte noch versucht, den 32-Jährigen von weiteren Attacken auf das am Boden liegende Opfer abzuhalten. Der Vermieter habe erbittert mit dem Angreifer gekämpft, berichtete die Staatsanwaltschaft. Nach etwa 20 Minuten habe der 32-Jährige aufgegeben und am Tatort auf die Festnahme durch die Polizei gewartet. Er sitzt seither in Untersuchungshaft.

Laut Staatsanwaltschaft hat er ausgesagt, seine Frau habe den Streit begonnen und ihn angespuckt. Daraufhin habe er die Kontrolle verloren. An den weiteren Hergang könne er sich nicht erinnern. dpa