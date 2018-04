Großburgwedel: Blut auf einem Bürgersteig am Tatort des Messerangriffs. Nach einem Streit mit Jugendlichen in einem Supermarkt ist eine Frau hier mit einem Messer niedergestochen worden. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

17-Jähriger gesteht in U-Haft Messerattacke in Burgwedel

Der nach einem Messerangriff in Burgwedel inhaftierte Jugendliche hat die Attacke auf die 24 Jahre alte Frau gestanden. „Er hat gesagt, dass er zugestochen hat“, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover, Thomas Klinge, am Dienstag. Derzeit wird der 17-jährige Syrer psychiatrisch untersucht. Dies werde vorsorglich gemacht, sagte der Sprecher. Der Verteidiger des Mannes habe Hinweise in die Richtung gegeben. Dem jungen Mann wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Er soll am 24. März eine 24-Jährige nach einem Streit im Supermarkt niedergestochen und lebensgefährlich verletzt haben.

Die junge Frau lag tagelang im Koma und konnte inzwischen von der Polizei vernommen werden. Dabei gab sie laut Klinge im Wesentlichen das Geschehen so wieder, wie es ihr Freund geschildert hatte. Demnach hatte das Paar zunächst im Supermarkt den 14-jährigen Bruder des mutmaßlichen Täters und einem 13 Jahre alten Cousin zurecht gewiesen. Auf der Straße flammte der Streit wieder auf, mit dabei war nun der 17-Jährige. In einem Gerangel soll er der Frau, die schlichten wollte, einen Stich versetzt haben. dpa