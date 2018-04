Ministerium: Mehr als 400 Bewerber für Lehramt an Grundschule

Im derzeit laufenden Verfahren für die Einstellung zum kommenden Schuljahr seien 426 Bewerbungen von angehenden Grundschullehrern eingegangen, sagte ein Vertreter des Ministeriums am Freitag im Kultusausschuss des Landtags. „Das ist deutlich mehr als im letzten Verfahren.“ 388 der Bewerber hätten ihre Abschlüsse an einem Studienseminar in Niedersachsen gemacht. Daten dazu, wie hoch der Stellenbedarf an den Grundschulen insgesamt sein wird, erhält das Kultusministerium erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Wegen des Lehrermangels an Grundschulen hatte Niedersachsen zu Beginn des laufenden Schuljahres im großen Stil Gymnasiallehrer an Grundschulen abgeordnet. Dies hatte vielerorts für Kritik gesorgt. dpa