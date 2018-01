Werkstattchef macht mit Kundenauto Spritztour nach Warschau

Der Werkstattinhaber war aufgeflogen, weil er mit dem fremden Wagen bei Warschau in eine Radarfalle geriet. Foto: Holger Hollemann/dpa

Der Besitzer wähnte sein Auto zur Reparatur in der Werkstatt, tatsächlich soll der Inhaber damit aber nach Warschau gefahren sein. Für die Spritztour muss sich der Werkstattinhaber aus Hannover am Montag (11.00 Uhr) vor dem Amtsgericht der Stadt verantworten. Unbefugte Ingebrauchnahme eines Pkw heißt der Vorwurf im Juristendeutsch. Aufgeflogen war der Mann, weil er mit dem fremden Wagen bei Warschau in eine Radarfalle geriet. Der Bußgeldbescheid landete bei dem Besitzer, der sich verwundert die Augen rieb. dpa