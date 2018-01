Staatsanwaltschaft entscheidet über Gnadengesuch Grönings

Lüneburg Die Entscheidung über das Gnadengesuch des verurteilten früheren SS-Mannes Oskar Gröning steht kurz bevor. Ob der Antrag des 96-Jährigen angenommen oder abgelehnt wird, solle voraussichtlich am Mittwoch bekanntgegeben werden, teilte die Staatsanwaltschaft Lüneburg mit. Gröning war wegen Beihilfe zum Mord in 300 000 Fällen zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden. Er hatte im Vernichtungslager Auschwitz das Geld der Verschleppten gezählt und weitergeleitet. Falls Gröning die Haft antreten muss, soll er in Uelzen untergebracht werden. Das Bundesverfassungsgericht hatte eine Beschwerde aus Gesundheitsgründen abgewiesen, damit war der Rechtsweg für Gröning und seinen Anwalt ausgeschöpft. (dpa)

