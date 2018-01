Fußgänger retten Obdachlosen aus Bach

Osnabrück Eine Frau und ein Mann haben in Osnabrück einen in einen Bach gefallenen Obdachlosen vor dem Ertrinken gerettet. Wie die Polizei mitteilte, entdeckte die 51-Jährige bereits am Montagabend den im Wasser bewusstlos liegenden 57 Jahre alten Mann. Rettungskräfte konnten den Mann wiederbeleben. dpa