News Update-Newsletter

Die Entstehungsgeschichte dieses Newsletters ist eng verknüpft mit der Corona-Pandemie. Als es im Spätwinter 2020 losging mit der Pandemie, sich die Nachrichten über Varianten, Neuinfektionen und schwere Verläufe häuften, als die ersten Lockdowns drohten und die Regeln sich gefühlt im Wochentakt änderten, legten wir spontan einen Newsletter an: Das Corona-Update. Anfangs zwei Mal am Tag informierten wir über die Pandemie. Der Fokus lag auf dem Virus, aber auch andere Nachrichten fanden Platz in diesem Newsletter. Und wir sahen: Sie wurden geklickt.

Nach zwei Jahren verlor die Pandemie an Fahrt, die Impfquote stieg, das Virus wurde endemisch - und der Fokus des Newsletters verschob sich zusehends. Wir spendierten ein Makeover und benannten ihn um: Aus dem Corona-Update wurde das News-Update. Noch bis Anfang 2023 schrieben wir täglich die Infektionsquoten auf, blickten aber immer auch auf das, was am Tag wichtig war. Von Nachrichten über die Region rund um Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter über News aus Niedersachsen und der Landespolitik bis hin zum Blick nach Deutschland und in die Welt: Alle relevanten News finden ihren Platz. Immer wieder setzen wir thematische Schwerpunkte, so hatte der Krieg in der Ukraine etwa eine eigene Rubrik, in der wir vom Kriegsverlauf, aber auch von Hilfaktionen und verwandten Geschichten aus unserer Region berichtet haben.

Täglich am Nachmittag, auch Samstags und Sonntags, gibt es das News-Update, immer geschrieben von einem unserer Onlineredakteure, die besonders nah am Puls der Nachrichten sind. Bei der Auswahl der Artikel schauen wir, was die Zugriffszahlen sagen, blicken in die Diskussionen in den sozialen Medien und gewichten natürlich im Sinne journalistischer Sorgfaltspflicht selbst. Am Ende erhalten Sie in unserem täglich neu geschrieben Impressum den Überblick über die wichtigsten Themen, weitere Artikel verlinken wir.

Wer einmal täglich auf Stand gebracht werden möchte, ist beim News-Update richtig - und die Corona-Pandemie haben wir natürlich nicht aus dem Blick verloren. Wir freuen uns sehr über das Interesse unserer Leserinnen und Leser. Wer Feedback senden will, klickt einfach auf Antworten - alle Mails werden gelesen!

