Uefa muss neutral sein

Haltung ist immer gut. Sie wird in unseren aufgeheizten Debatten-Zeiten von vielen Akteuren und Institutionen gefordert. Nun also von der Uefa im Streit um die Regenbogenfarben beim Münchner Stadion. Viele profilieren sich, indem sie in ihrer Empörung über die Uefa-Entscheidung den Fußball-Verband als Bösewicht darstellen. Applaus von der richtigen Seite ist da garantiert. Vergessen wird leider ein ursprüngliche Ansatz, nämlich der, dass der Sport nicht für politische Botschaften instrumentalisiert werden soll. Bei Regenbogenfarben und Zeichen gegen Rassismus und für Toleranz würde auch ich das noch gut finden. Doch was, wenn die Gegenseite zur Propaganda-Schlacht ausholt? Fordere ich dann wieder eine neutrale Uefa? Schwierig. Deshalb sollte man aufpassen, Sport nicht zur sehr mit Politik zu vermischen. Sonst schürt er mehr Konflikte als zu vereinen.

