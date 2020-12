Bei der AfD weiß man auch sieben Jahre nach der Parteigründung nicht, was man bekommt. Da vollzog die AfD beim Landesparteitag Mitte September in Braunschweig einen Rechtsruck. Und am Wochenende nimmt sie diesen wieder in Teilen zurück – erneut in Braunschweig.

Hardliner Jens Kestner schaffte es überraschend nicht auf die Landesliste für die Bundestagswahl. Das galt auch für seinen Vorvorgänger als Landeschef, den außenpolitischen Sprecher der Bundestagsfraktion, Armin-Paul Hampel. Somit opfert die noch junge Partei gleich zwei erfahrenere Bundestagsabgeordnete. Andererseits stehen die unerfahrenen Joachim Wundrak und Frank Rinck für einen gemäßigteren Kurs. Das dürfte eine späte Genugtuung für die Ex-Landesvorsitzende Dana Guth sein. Langweilig wird es bei der AfD nie. Streit gibt es nicht nur in der Niedersachsen-AfD, auch in der Bundespartei. In Braunschweig teilte Alexander Gauland gegen den Chef Jörg Meuthen aus. Diese Partei beschäftigt sich nur noch mit sich selbst. In Braunschweig diffamierten sich Bewerber gegenseitig, es wurde offensichtlich, dass sich Mitglieder auch in internen WhatsApp-Gruppen beleidigen. Die Partei brauchte sieben Stunden, um überhaupt mal die ersten beiden Listenplätze zu bestimmen. Die AfD ist nicht regierungsfähig, sie ist noch nicht mal arbeitsfähig.