Hau rein, die Vorstellung fängt gleich an! Oh je, was für eine Schlange! Wie bitte? Ausverkauft? Och neee … Ach, doch noch ein Plätzchen. Dürfen wir mal durch, Verzeihung, Sorry, Pardon. Kann der nicht mal seine Füße … ? Der Typ vor uns muss Basketballer sein. Können die da hinten vielleicht mal aufhören zu schwatzen? Muss die Lady links jetzt ihr Käsesandwich auswickeln? Der Herr rechts kommt wohl direkt aus der Kneipe: Buletten und Bier.

Man nennt es Faszination Kino. Wäre dieser Kommentar ein Werbespot, käme jetzt statt hektischer Beats wohlige Streichersahne. Daheim. Aufs Sofa gekuschelt mit den Liebsten. Mit Freunden. Filmstart, wann es euch gefällt. Stille. Konzentration. Der große Bildschirm. Ein Film für euch zum Preis einer Kinokarte. Dann käme der Slogan: „Das Filmfest der Zukunft – natürlich digital“. In diesem Jahr war es bereits soweit. Der Not geschuldet zwar, aber erfolgreich. Gefährlich erfolgreich. Der Wille, das Festival nach der Pandemie zu 100 Prozent ins Kino zurückzuführen, ehrt den Direktor. Klar, die große Leinwand lockt immer noch. Doch die Pandemie erzeugt auch hier einen verführerischen Sog des Digitalen. Das Mainstream-Kino mag mit der optisch-akustischen Überwältigung amerikanischer Blockbuster nebst Bergen von Popcorn zu retten sein. Aber das Kunstkino? Es war ganz schön auf dem Sofa …