Video-Schock

Ein Finger, der einen dunkelhäutigen Menschen aus dem Bild schnippt, ein Werbeslogan, in dem das rassistische Wort „Neger“ kurz sichtbar wird: Das ist mindestens saublöd, peinlich, überflüssig. Volkswagen wegen dieses Fehltritts grundsätzlich Rassismus zu unterstellen, wäre aber ebenso falsch. Das belegen nicht nur quasi täglich Gegenbeispiele, eine solche Einstellung wäre zudem für das Geschäftsmodell eines weltweit tätigen Konzerns tödlich.

VW begründet das Veröffentlichen des Skandal-Videos mit fehlendem Feingefühl der Mitarbeiter und unzulänglichen Prozessen bei der Freigabe des Films. Hinzu kommt eine Fehleinschätzung zum Umgang mit sozialen Netzwerken, in denen das Video veröffentlicht wurde. Offenbar wurden Geschwindigkeit, Reichweite und Wirkung dieser Kommunikationsinstrumente unterschätzt.

Das Unternehmen will nun in VW-typischer Weise gegensteuern, nach dem Motto: Klotzen, nicht kleckern. Dazu soll ein Expertenrat für Freigaben gehören, Schulungen, mehr Vielfältigkeit in der Belegschaft und eine eigene Einheit für den Umgang mit Instagram, Facebook und Co.

Das ist alles richtig, wird sehr teuer und muss hoffentlich am Band nicht wieder eingespart werden. Noch viel wichtiger ist aber die Haltung des Unternehmens. Das bekennt sich zwar klar und ebenso richtig zu Vielfalt und Menschenwürde. Im Handeln gibt es aber Nachholbedarf: Noch fehlt ein international besetztes, vielfältiges, weiblicheres Top-Management, immer wieder kommt es zu Peinlichkeiten wie der „Ebit macht frei“-Aussage von Konzernchef Herbert Diess. Und was sollen die Planungen für ein neues Werk ausgerechnet in der Türkei, die Kritiker und Journalisten wegsperrt?

Außer Frage steht, dass die Entscheidung zwischen Werten und wirtschaftlichen Erfordernissen oft eine Gratwanderung ist. Wer aber wie Volkswagen seine Haltung und Werte betont und sie auch für den Kundenfang einsetzt, muss sich konsequent daran messen lassen. Das ist zwar unbequem, bietet aber die Chance, ein wirklich besseres Unternehmen zu werden.