Leitartikel Wissen, was ist

Corona: So könnte der Sommerurlaub auf Mallorca möglich sein

Corona: So könnte der Sommerurlaub auf Mallorca möglich sein

Dies scheint nicht die Stunde der Opposition zu sein. Obwohl die Corona-Abwehr jedem einzelnen Bürger mehr zumutet als alle Regierungsprogramme der letzten 30 Jahre, hält sich der Widerstand in Grenzen.

Viele Bürger deuten geringe Fallzahlen und leere Krankenhäuser als überzeugenden Arbeitsnachweis der Regierungen in Deutschland. Der Maßstab des Elends in anderen Ländern mag deutscher Regierungskunst schmeicheln. Denn die Leistung der Ärztinnen und Ärzte, Pfleger und Laborkräfte ist ein Erfolgsfaktor, der nicht a conto der Kabinette geht. Aber was zählt, ist das Ergebnis.

Gegenwehr wird bei Demonstrationen sichtbar, nur leidet deren Überzeugungskraft unter der Mischung der Motive. Da stehen Bürgerrechtler neben Rechtsextremisten, da treten Bürger auf, die kritische Fragen stellen und solche, die zu jedem Phänomen die passende Verschwörungstheorie parat haben, da treffen traditionelle Impfgegner auf Leute, die sich für unverwundbar halten. Der Thüringer Kurzzeit-Ministerpräsident Kemmerich tauchte aus diesem Gemenge auf wie das Teufelchen aus der Suppe und brachte FDP-Chef Lindner noch einmal in Not.

In der Bürgerschaft werden, seltsam separiert von der politischen Debatte, drängende Fragen diskutiert, die mehr Gehör verdient hätten. Da wird die Frage nach der Verhältnismäßigkeit gestellt. Da will man wissen, ob die Zahlen des Robert-Koch-Instituts korrekt interpretiert werden. Und angesichts des Absturzes eines großen Teils der Wirtschaft wächst die Sorge, dass wir zwar souverän gebremst haben, aber nicht wissen, wie der Motor wieder anspringt.

Unsere Zeitung bemühte sich von Anfang an um sachliche Information, die weder verharmlost noch dramatisiert. Auf diesem Weg gehen wir den nächsten Schritt: Unser Corona-Fakten-Check prüft oft gehörte Thesen auf Herz und Nieren. Denn unsere zutiefst angespannte Gesellschaft braucht Klarheit. Angstmachern wie Verharmlosern wollen wir das Leben gleichermaßen schwer machen.