Nahverkehr am Boden

Wer in diesen Tagen etwas Normalität zwischen Harz und Heide sucht, findet sie in Bussen und Bahnen. All die Erixx-, Enno- DB-Züge oder Westfalenbahnen fahren wieder kreuz und quer durch die Region. Das gilt auch für Busse – trotz Corona. Einen großen Unterschied aber gibt es: Sie sind oft gähnend leer. Nicht selten sitzt nur der Fahrer im Bus.

Ausgangsbeschränkungen, Homeoffice und die Angst vor Ansteckung lassen Einnahmen der Verkehrsbetriebe wegschmelzen. Sie berichten von 80 bis 90 Prozent weniger Fahrgästen. Und zum Teil auch von 90 Prozent weniger Einnahmen. Die Lage ist ernst, denn die Kosten laufen weiter.

Viele der Verkehrsbetriebe stecken in einem Dilemma. Sie sind oft kommunal organisiert, deshalb können sie keine Finanzspritze aus den Hilfspaketen vom Bund und vom Land Niedersachsen erhalten. Die Verluste müssten eigentlich Städte wie Braunschweig, Wolfsburg, Salzgitter, Wolfenbüttel oder Goslar ausgleichen. Doch die Kommunen sind selbst oftmals überfordert. Ihnen brechen nicht nur die Einnahmen aus dem ÖPNV weg – auch aus Kitas, Zoos oder Museen. Ganz zu schweigen von den Einbußen bei der Gewerbe- und Einkommensteuer.

Statt Milliarden an Konzerne zu geben, die dann Boni an die Vorstände oder Dividenden an die Aktionäre verteilen, sollten die Kommunen unterstützt werden. Indirekt würde dann auch der öffentliche Nahverkehr profitieren. Denn dieser gehört zur Daseinsfürsorge – gerade in schweren Zeiten wie der Corona-Krise. Sozial Schwache sind auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen. Die Maskenpflicht wird dem Nahverkehr ein Stück weit zur Normalität verhelfen. Sie sorgt für Vertrauen.