Eigenheim-Hoffnung

Ausgerechnet die neue Wirtschaftskrise könnte ein Problem lindern, das uns die vorangegangene eingebrockt hat. Um die Finanzkrise, die vor gut zehn Jahren ihren Höhepunkt erreichte, in den Griff zu bekommen, senkten die Währungshüter die Zinsen. Weil deshalb das Ersparte nichts mehr abwirft, steckten immer mehr Menschen ihr Geld in Immobilien. Die wurden in den vergangenen Jahren in der Folge vielerorts unbezahlbar für Familien mit durchschnittlichem, ja sogar höherem Einkommen. Vor allem in den Großstädten ist für den Großteil der Bevölkerung an ein Eigenheim nicht mehr zu denken. Dabei waren Wohnung oder Haus schon vor den überhöhten Preisen nicht nur eine vernünftige Geldanlage, sondern oft die Sicherheit fürs Alter.

Je nachdem, wie sich die Corona-Krise weiterentwickelt, könnten nun die Immobilien-Preise sinken. Wenn auch nicht von großen Rückgängen auszugehen ist, so handelt es sich immerhin um einen Hoffnungsschimmer für Interessenten – solange sie nicht wegen der Krise ihr Einkommen verlieren. Ein weiteres Problem wäre damit aber noch nicht gelöst: Selbst Mietwohnungen sind in den Großstädten für viele inzwischen unerschwinglich geworden. Immer mehr Alteingesessene müssen sogar wegziehen. Das ist nicht nur eine persönliche Katastrophe, sondern auch für Stadtgesellschaften. Statt Vielfalt hält Homogenität Einzug. Das hat weitreichende Folgen: Begegnen sich unterschiedliche Menschen nicht mal mehr auf der Straße oder im Hausflur, ist das gegenseitige Verständnis noch mehr in Gefahr. Deshalb ist es mehr als richtig, dass die Politik Mieter in der Corona-Krise vor dem Rauswurf schützt, wenn sie zurzeit ihre Miete nicht bezahlen können. Das sollte allerdings nur der Anfang sein, weitere Unterstützung sollte folgen. Berlin macht es mit dem Mietendeckel vor.