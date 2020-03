Hilfen sind ein Privileg

Die Politik zeichnet sich in der Krise durch schnelles Handeln aus – auch beim Kurzarbeitergeld. Die meisten einschränkenden Maßnahmen des gesellschaftlichen Lebens waren noch gar nicht in Kraft, als Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) ankündigte, Firmen die Antragstellung zu erleichtern. Wie wichtig der schnelle Vorstoß war, zeigt nun die enorme Nachfrage nach der Hilfe.

Die Corona-Krise wird in puncto Kurzarbeit die Krise der Jahre 2008/09 in den Schatten stellen. Das ist aber keine schlechte Nachricht. Denn sie zeigt, dass das in der Finanz­krise erprobte Instrument funktioniert. Keine Frage: Die Arbeitslosigkeit wird noch steigen. Aber das Kurzarbeitergeld rettet schon jetzt Tausende Jobs und unternehmerische Existenzen.

Allerdings führt der Handlungsdruck der Politik auch zu Schlupflöchern in der derzeitigen Gesetzgebung. Besonders deutlich wurde das am Beispiel der Mietstundungen von Adidas, Deichmann und Co. Und auch beim Kurzarbeitergeld sollte man sich nicht der Illusion hingeben, dass es keine schwarzen Schafe gibt. Es gibt Firmen, die gut durch die Krise kommen, das Geld aber nutzen, um Kosten zu reduzieren. Die gesenkten Hürden bei der Antragstellung machen es möglich.

Die Politik handelt schnell, um zu helfen. Jeder Steuerzahler leistet somit seinen Anteil. Wo es möglich ist, sollten die Unternehmen etwas zurückgeben. Vorbild kann die Metallindustrie sein: Hier nutzen viele tarifgebundene Firmen die Hilfen, stocken aber den von der Bundesarbeitsagentur gezahlten Lohn ihrer Arbeitnehmer mit eigenen Mitteln auf 80 Prozent auf. Andere Unternehmen machen aus der Not eine Tugend und verzichten auf die Hilfen, um etwa anstelle von T-Shirts Atemmasken zu produzieren. Sie haben verstanden: Die Hilfen der Regierung sind ein Privileg – kein Freifahrtschein.