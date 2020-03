Entschlossen eingreifen

Das hätte Europa nicht passieren dürfen. Die EU ist von der Zuspitzung der Flüchtlingskrise kalt erwischt worden, obwohl schon lange absehbar war, dass sich etwas zusammenbraut an der Südostflanke Europas. Der türkische Präsident Erdogan lässt seit vielen Monaten keinen Zweifel, dass er eine weitere Million Flüchtlinge nicht aufnehmen kann; immer wieder forderte er mehr Unterstützung und drohte mit der Öffnung der Grenzen zur EU.

Dass aus diesem Desaster für die europäische Außenpolitik auch eine neue Flüchtlingswelle in die EU folgt, ist allerdings nicht gesagt. Denn der Eindruck, Brüssel habe nichts gelernt aus der Krise 2015, ist falsch. Vieles ist seitdem Stückwerk geblieben. Aber vor allem der Grenzschutz – in der EU und an den Außengrenzen – funktioniert jetzt viel besser als damals. Die griechisch-türkische Grenze zur eisern befestigten Brandmauer auszubauen, mag politisch erst mal die richtige Antwort sein auf das zynische Kalkül Erdogans: Der benutzt die Migranten, um einerseits Europa zu erpressen und andererseits von seinem militärischen Desaster im Norden Syriens abzulenken. Aber der mit Gewalt durchgesetzte Grenzschutz kann allenfalls für ein paar Tage eine Notlösung sein.

Denn Ankaras Forderung nach weiteren europäischen Hilfen für die Millionen Flüchtlinge im Land ist berechtigt, nur darf Erdogan nicht glauben, er könne die Bedingungen dafür diktieren. Nicht militärisches Eingreifen Europas in Syrien ist aktuell gefragt, aber entschlossenes politisches Handeln. Den Schlüssel für eine Lösung hält Putin in der Hand. Er muss zurück an den Verhandlungstisch gezwungen werden, er darf einem Waffenstillstand und einer Lösung für die Flüchtlinge in Nordsyrien nicht länger im Weg stehen. Die EU muss den Druck erhöhen – notfalls auch mit Sanktionen gegen Russland.