Rot für die Kurve

Es ist kein neues Problem. Fast jede Woche kommt es in deutschen Fußball-Stadien zu Beleidigungen und Beschimpfungen. Mal ist der Schiedsrichter im Visier, mal der Gegner, mal die anderen Fans, hin und wieder auch die eigene Mannschaft ­­– da ist man in den Kurven flexibel. Einig sind sich die teils verfeindeten Fangruppen allerdings in einem: In der Ablehnung von Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp. Dessen Projekt in Sinsheim steht für alles, was im Fußball aus ihrer Sicht falsch läuft.

Sicherlich, da gibt es ja auch genug zu kritisieren. Und auch ich hätte lieber den Hamburger SV als die Hoffenheimer in der ersten Liga. Aber muss man deswegen auf Plakaten Hopp im Fadenkreuz abbilden, ihn aufs Übelste beleidigen? Nein, und nochmals nein!

Es lässt sich nun bedauern, dass die Klubs für einen Milliardär ein starkes Zeichen setzen und nicht gegen rassistische Ausfälle. Es lässt sich auch darüber diskutieren, ob es den Funktionären im Fußball am Verständnis sowie dem Fingerspitzengefühl für die aktive Fanszene fehlt. Kann man alles machen.

Man kann die Spielunterbrechungen vom Wochenende aber auch mal als ein klares Zeichen gegen jede Form von Hass und Hetze sehen. Und man kann als Fan sich auch mal überlegen, ob es klug ist, sich mit Leuten zu solidarisieren, die sowieso auf alles schimpfen: Auf Hopp, den DFB, die Fifa, die Politik, die Medien. Denn sonst setzt es bald die rote Karte – für die ganze Kurve.