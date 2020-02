Tür zu, Laden tot

Der deutsche Einzelhandel kämpft. Wenn die Wohnzimmercouch zur Shoppingmeile wird, wenn vom Anzug bis zur Frischmilch alles an die Haustür kommt, oft kostenlos mit Gratis-Retoure, dann muss sich der stationäre Händler anstrengen. Oder er kann sich ausrechnen, wann sein Geschäft in die Knie geht.

So ist der Lauf der Geschäftswelt, könnte man sagen – wäre der Handel nicht eine Kraftquelle für attraktive Innenstädte. Es muss Spaß machen, sich in einer Stadt zu bewegen, und ohne den Handel wären unsere Städte viel weniger einladend. Kleinere Kommunen unserer Region können leider heute schon als Beispiel dienen. Dort konnten sich Läden nicht halten, Schaufenster sind mit bunten Folien verklebt, die die gähnende Leere nur mühsam verbergen.

Damit wird die Handelskonjunktur zur öffentlichen Angelegenheit. Gegen den Negativtrend arbeiten in Braunschweig, Wolfsburg und vielen anderen Städten wichtige Initiativen an. Einzelhändler entwickeln gemeinsame Werbestrategien, sie schaffen mit ihren Kommunen neue Stadt-Erlebnisse. Nicht zuletzt der verkaufsoffene Sonntag soll die Familien mit Genuss, Traditionspflege oder, wie es am kommenden Sonntag in Braunschweig geplant war, mit Kunst in die Städte locken.

Die Kunstaktion findet statt, aber die Läden bleiben zu, möglicherweise auch an den drei weiteren geplanten Sonntagen des Jahres. Denn die Gewerkschaft Verdi hat einen Konsens aufgekündigt, der die Interessen der Händler und ihrer Beschäftigten bisher in Balance brachte. Verdi klagte. Und das Verwaltungsgericht verfügte nach dem neuen Ladenöffnungsgesetz, die Kunstaktion reiche zur Begründung der städtischen Ausnahmegenehmigung nicht aus.

Im Hintergrund steht offenbar die Absicht der Gewerkschaft, sich die Zustimmung zu verkaufsoffenen Sonntagen durch eine „Sozialcharta“ abkaufen zu lassen. Nur sind die geforderten tariflichen Regelungen Sache der Betriebe. Veranstalter wie der Braunschweiger Arbeitsausschuss Innenstadt können sie nicht zusagen.

Unbestritten ist, dass der Sonntag kein Regel-Arbeitstag werden darf, auch nicht im Handel. Das Recht der Arbeitnehmer auf ihren Familiensonntag sollte verteidigt werden. Aber vier verkaufsoffene Sonntage stellen dieses Recht nicht infrage. Da können Krankenschwestern und Ärzte, Polizisten, Journalisten, Busfahrer, Handwerker im Notdienst und Mitarbeiter in der Gastronomie von ganz anderen Belastungen berichten. Viele von ihnen vertritt übrigens – Verdi.

Ob der Sieg Jubel bei den Beschäftigten auslöst, deren Interessen Verdi vertreten will? Betriebsräte hatten die verkaufsoffenen Sonntage befürwortet. Sie wissen, wie wichtig diese umsatzstarken Tage sind, gerade für Betriebe, die um ihre Existenz und die Arbeitsplätze ihrer Mitarbeiter kämpfen.

Die Stadt Braunschweig hofft noch auf einen Kompromiss. Sie will zu einem runden Tisch einladen. Der Erfolg wäre angesichts der ideologischen Verdi-Linie eine positive Überraschung.

Niedersachsen wollte mit der Neufassung des „Gesetzes über Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten“ die Zahl der verkaufsoffenen Sonntage reduzieren. Jetzt stellt sich heraus, dass es sie möglicherweise abgeschafft hat: Die unspezifische Forderung nach einem besonderen Sachgrund legt die Messlatte so hoch, dass jeder, der den verkaufsoffenen Sonntag verhindern will, lediglich aufs Knöpfchen drücken muss. Sozialministerin Reimann (SPD) hatte von einem „tragfähigen Kompromiss“ gesprochen, der „dem praktischen Leben“ gerecht werde. Sie irrte. Das Gesetz war gut gemeint, ist aber schlecht gemacht – der Landtag sollte dringend nachbessern.