Klima-Folge-Folgen

Die Erderwärmung trägt zu ihrer eigenen Beschleunigung bei. Die jüngsten Forschungsergebnisse erinnern uns daran. Wissenschaftler zeigen anhand von Satellitenbildern: Da die Winter kürzer ausfallen, fangen die Pflanzen früher im Jahr an zu wachsen. Das führt zu trockeneren Böden und erhöht letztlich die Gefahr heftiger Dürren. Die Erkenntnis, dass manche Folgen des Klimawandels diesen noch verstärken, ist nicht neu. Seit Jahrzehnten warnen Forscher vor den Folgen der tauenden Permafrostböden – einst rund ein Viertel der Erdoberfläche. Weil sie nicht mehr ganzjährig gefroren sind, werden Mikroorganismen aktiv und setzen Unmengen Methan und Kohlendioxid frei. In der Atmosphäre verschärfen diese Klimagase die Aufheizung der Erde dramatisch. Ein anderes Beispiel für die Selbstverstärkung des Klimawandels ist die Veränderung der sogenannten Albedo – also der Weiße der Erdoberfläche: Je kleiner die Eis- und Schneeflächen, desto schwächer reflektiert die Erde die Sonnenstrahlung – und desto mehr Wärme wird von ihr absorbiert.

Angesichts dieser Rückkoppelungseffekte des Klimawandels ist es schwer, nicht das Fürchten zu kriegen. Selbst wenn es der Menschheit gelingen sollte, bis 2050 klimaneutral zu wirtschaften, werden diese Folge-Folgen weitergehen. Unter Kontrolle ist also noch gar nichts. Trotzdem: Weniger Klimaschutz dürfen wir uns nicht leisten. Nach 2019, dem Jahr des Weckrufs, muss 2020 das Jahr des Handelns werden. Endlich!