Jesus made in China

Wer sein Wohnzimmer oder den Weihnachtsbaum weihnachtlich schmückt, hängt oder stellt vielleicht Sterne, Kugeln, Lichterketten, aber auch Jesus-Figuren oder Engel aus China auf.

60 Prozent der weltweiten Weihnachtsdekoration stammen aus dem ostchinesischen Yiwu. Das ist einerseits wenig überraschend und eigentlich doch schockierend. Ausgerechnet unser Weihnachtsschmuck kommt auch aus dem Reich der Mitte.

Wir können unsere selige Stimmung retten, indem wir den Berichten der jungen Industriearbeitern glauben, die sich zufrieden zeigen mit ihren Jobs, Lösungsmittel und Schleifstaub hin oder her. Oder wir nutzten die Erinnerung an die Geburt Jesu, der vor allem für Nächstenliebe eintrat, um uns ein grundsätzliches Problem ins Bewusstsein zu rufen: Wir leben unseren unglaublichen Wohlstand auf Kosten anderer. Wir sind nicht nur die reichen Wohltäter, sondern für unseren Konsum schuften Menschen am anderen Ende der Welt zu teils unmenschlichen Bedingungen. Es tut weh, sich das bewusst zu machen, aber für unsere Geschenke unterm Baum haben Menschen vielleicht ihre Gesundheit riskiert und werden dafür auch noch mit Hungerlöhnen abgespeist. In Yiwu verdienen die Tagelöhner zwei Euro die Stunde.

Gut, dass wir zu Weihnachten meist empfänglicher für mehr Menschlichkeit sind. Wir können mit unserem Einkaufsverhalten viel bewirken. Zum Glück wurde der bewusste Konsum in diesem Jahr zum echten Trend.