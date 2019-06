Casting-Show der SPD

Auf den ersten Blick sah das nicht sonderlich dynamisch aus. Wie reagiert die SPD auf den Schock nach dem Nahles-Rücktritt? Mit einer Interims-Troika. Beim letzten Mal, mit Sigmar Gabriel, Frank-Walter Steinmeier und Peer Steinbrück, lief das ja suboptimal. Doch die Botschaft, die das neue Übergangs-Dreigestirn Dreyer, Schwesig und Schäfer-Gümbel überbrachte, ist eine andere.

Als Demokrat möchte man der SPD zurufen: Seid nicht mehr so verdammt ängstlich. Ihr habt nichts mehr zu verlieren! Wenn der Vorstand in drei Wochen den Mut aufbringt, sich für eine Frau-Mann-Doppelspitze per Mitgliederentscheid zu entscheiden, könnte das die SPD vitalisieren. Die Regionalkonferenzen der CDU, als Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn im Ringen um den Parteivorsitz nach 18 Jahren Merkel über die Dörfer tingelten, waren Festspiele der Demokratie.

Die SPD muss den Mut haben, die alte Garde bald in Rente zu schicken. Andrea Nahles hat selbst den Anfang gemacht, den Exit aus der Politik gewählt. Sie wurde Opfer ihrer eigenen Machtspielchen und einer Stimmung in Partei und Bundestagsfraktion, die teils verletzend, bösartig und hoffnungslos ist. Wenn die SPD so weitermacht, ist bei knapp 16 Prozent noch lange nicht Schluss. Dann geht es Richtung zehn Prozent. Bei den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen werden die Sozialdemokraten kämpfen müssen, um über die Fünf-Prozent-Hürde zu kommen.

Eine neue Generation muss Verantwortung übernehmen. Viele schauen auf Kevin Kühnert. Ob er nur linkes Stagediving oder mehr kann, muss der 29-Jährige zeigen. Traut er sich? Gut für die Partei wäre es, wenn noch andere (Frauen!) nach oben kämen, die bislang keiner auf dem Schirm hatte. Bühne frei für eine Castingshow. Entweder es wird ein Hit – oder der Vorhang für die SPD fällt für immer.