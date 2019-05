Die Kanzlerin ist immer für eine Überraschung gut

Die Gerüchteküche in der Hauptstadt brodelt. Eine kurzfristig angesetzte Klausur der Parteichefin beflügelt die Fantasien. Will AKK übernehmen? Plant die CDU den fliegenden Machtwechsel zwischen Angela Merkel und Annegret Kramp-Karrenbauer? Die Aufgeregtheit in der Berliner Politik-Blase wurde so...