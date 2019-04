Ganz schön pfiffig

Auch wenn Fußball-Schiedsrichter schon lange nicht mehr ganz in Schwarz Spiele leiten, halten sie doch stets den Schwarzen Peter in der Hand. Jede falsche Entscheidung wird mit Parteilichkeit gleichgesetzt, mit Mutwilligkeit zum Bösen. Ja gar mit Bestechlichkeit. Jede knifflige Entscheidung, die man sowohl links als auch rechts herum sehen könnte, wird von den Spiel-Parteien samt Anhang genauso gern brutal in die böse Ecke geredet – von denen, die es trifft, von jenen, die einen Nachteil erleiden. So wie am Mittwochabend, als neun Millionen Fußball-Begeisterte vor den deutschen Fernsehern sahen, wie die Münchner Bayern im Pokal-Halbfinale nur deshalb siegten, weil gegen Werder Bremen ein höchst umstrittener Foul-Elfmeter gepfiffen wurde. Umstritten heißt aber auch: Das kann man so machen. Also kein grober Fehler des Schiedsrichters. Und trotzdem rauschte er los, der Shitstorm auf Referee Daniel Siebert. Armer Schwarzer Mann. Und weil diese Entscheidung auch nicht per Video-Beweis rückgängig gemacht wurde, polterten Nicht-Bayern-Anhänger auch gleich mal gegen die neuste technische Errungenschaft des Fußballs. Wobei doch gerade der Video-Beweis so schön jede Woche mehrfach immer wieder aufs Neue vor allem eines zeigt: Wie gut nämlich die Schiedsrichter wirklich sind. Was da alles in Sekundenbruchteilen auf den Plätzen millimetergenau in Echtzeit und ohne Wiederholung korrekt entschieden wird. Das gehört mal laut gerufen. Selbst von Werder-Fans.

Der Video-Beweis zeigt immer wieder deutlich, wie gut Fußball-Schiedsrichter eigentlich sind.