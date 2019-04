Solidarität mit Helfern

Es wird leider immer beliebter, denen ihre Arbeit zu erschweren, die von Amts wegen helfen wollen und sollen. Polizisten, Rettungssanitäter und Feuerwehrleute werden immer häufiger bepöbelt, bedroht oder schlimmstenfalls körperlich angegriffen. Eine Unsitte, die jetzt auch die Ärztekammer Niedersachsen öffentlich moniert. Auch in Praxen wird der Ton rauer. Gewalt gegenüber niedergelassenen Ärzten und Sprechstundenhilfen steht zwar noch nicht auf der Tagesordnung. Sie ist aber im Kommen und die Dunkelziffer hoch. Es komplettiert das Bild einer aggressiveren Grundeinstellung gegenüber Helfern.

Redakteur Dirk Breyvogel

So scheinen sich eine gesteigerte Erwartungshaltung und ein überhöhtes Anspruchsdenken an Ärzte in einer ständigen Gereiztheit auszudrücken. Der Patient empfindet sich immer öfter als Kunde – und der ist bekanntlich König. Die Stresssituation, die viele Menschen empfinden, wenn sie zum Arzt müssen, wirkt auch nicht beruhigend. Hinzu kommt – und das wissen auch die Verantwortlichen in der Ärztekammer – dass viele Ärzte an ihrer Kommunikation arbeiten müssen. Weniger Fachchinesisch in den Sprechstunden würde vermutlich Vertrauen steigern.

Und dennoch: Wenn es einer offiziellen Broschüre bedarf, die Ärzten nun bei Hausbesuchen empfiehlt, sich die Fluchtwege aus dem Haus des Patienten einzuprägen, läuft etwas grundsätzlich falsch.

Wer anderen hilft, wer sogar sein Leben für andere riskiert, sollte sich der Solidarität der ganzen Gesellschaft sicher sein können.