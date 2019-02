Ist  Krebs  berechenbar?

Krebs verändert einen. Nicht nur äußerlich. Die einen wollen darüber reden, die anderen nicht. Die einen googeln, bis sie für sich zufriedenstellende Antworten erhalten, andere überlassen den Ärzten die Interpretation. Im Zentrum die Fragen: Ist es heilbar? Und: Überlebe ich es?

Jens Spahn hat sich mit seinen Aussagen zur Besiegbarkeit von Krebs keinen Gefallen getan. Nicht, weil man als Gesundheitsminister den Menschen keine Hoffnung machen sollte, sondern weil es keinen politischen Fahrplan für den Sieg über eine derart unberechenbare Krankheit geben kann. Nur Wahrscheinlichkeiten. Es gibt Menschen, die haben nie geraucht und bekommen Lungenkrebs. Andere rauchen wie ein Schlot – ohne dass dieses Schicksal sie ereilt. Und familiäre Prädispositionen gibt es auch. Von der Stiftung Patientenschutz erntete Spahn heftige Kritik. Die Aussagen seien „unverantwortlich“, die Zahl der Erkrankungen steige an.

Krebs ist nicht gleich Krebs. Wer Lungen- oder Bauspeicheldrüsenkrebs hat, hat andere Chancen als jemand, der an Brust- oder Hautkrebs erkrankt ist. Wenn ein 40-Jähriger eine Diagnose erhält, die Ärzte in der Regel 70-Jährigen überbringen müssen, ist es noch schwieriger. Und weil medizinisch oft nicht sein kann, was nicht sein darf, ist Hartnäckigkeit gefragt. Die fachärztliche Ausschließeritis hellt mitunter das Gemüt auf, sagt aber nichts darüber aus, ob ein Ende mit Schrecken nicht noch folgen kann. Und sie kostet in unserem Gesundheitssystem die Zeit, die möglicherweise entscheidend ist, in der das passiert, was alle fürchten: Das Mistding hat gestreut.

So wichtig die Prävention ist, so bedeutsam ist die Nachbehandlung. Es kann alles passen – die Hilfe von Familie, Freunden, die Unterstützung der Arbeitskollegen und des fürsorglichen Arbeitgebers – und doch gibt es keine endgültige Sicherheit. Die Ärzte wissen das. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen: Steht die Diagnose einmal fest, wird nicht mehr drumherumgeredet. Diese Zeit ist vorbei. Sie können auf ihrem Gebiet noch so große Fachleute sein oder sich für diese halten, ihr Einfluss ist mitunter begrenzt. Und deshalb folgen Ärzte im Gespräch mit dem Patienten einer Leitlinie: Mut machen. Ja. Aber bloß keine falschen Versprechungen. Daran hätte sich Minister Spahn auch halten sollen.