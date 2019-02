Gefahr kehrt zurück

Nach der Kündigung durch die USA vergeht ein halbes Jahr bis zum Ende des INF-Vertrages. Ist die Frist verstrichen, wird die Abrüstungsvereinbarung für atomare Mittelstreckenraketen kaum noch zu retten sein. Es ist gut, dass die Bundesregierung Amerikaner und Russen drängt, diese Zeit für Gespräche zu nutzen. Der Versuch ist ehrenwert. Und beim Versuch wird es bleiben. Die Erfolgschancen sind gering.

Allzu viele Staaten sind daran interessiert, Mittelstreckenwaffen zu entwickeln und zu stationieren: die USA, Indien, Pakistan, China und zum Leidwesen der Europäer auch Russland. Nukleare Sprengköpfe in einem regionalen Krieg einzusetzen gehört wohl zur Militärdoktrin.

Nicht die USA, ihre Partner befinden sich im Radius der russischen SSC-8-Marschflugkörper. Die Europäer haben drei Optionen: Sie finden sich mit der Bedrohung ab; rüsten mit Mittelstreckenwaffen nach; oder verlassen sich darauf, dass die USA bei einem Angriff ihren Partnern helfen und Interkontinentalraketen einsetzen.

Diese Schutzgarantie hat was Religiöses. Sie beruht auf den Glauben, dass die Amerikaner im Konfliktfall für ihre Partner was riskieren. Was sie machen würden, weiß keiner. Erst recht möchte keiner den Realitätstest erleben. Der Glaube an den atomaren Schutzschirm war noch nie so klein wie heute, weil US-Präsident Donald Trump kein Hehl daraus macht, dass nationale Prioritäten Vorrang haben vor den Interessen anderer Staaten.

Womöglich haben Russen und Amerikaner weniger Europa im Blick als China. Als der INF-Vertrag geschlossen wurde, war Peking kein Herausforderer. Inzwischen entwickeln die Chinesen Mittelstreckenraketen. Die Kündigung des Vertrages könnte der Versuch sein, die Uhr auf null zu stellen. Der nächste Vertrag wird ein trilaterales Abkommen mit China – oder es wird keiner.