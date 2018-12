Mehr Bescheidenheit

Der Rundfunkbeitrag soll steigen, fordert ZDF-Intendant Thomas Bellut. Das öffentlich-rechtliche Programm könne nur durch Rücklagen in Milliardenhöhe, die sich in den vergangenen Jahren angehäuft haben, finanziert werden. De facto sei der Beitrag also schon jetzt bei mehr als 18 Euro – und er müsse...