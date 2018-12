Der Wegwerf-Alltag

Mittagspause in der Büroküche. Die Kollegen packen aus, was sie eingekauft haben: Salate in Plastikschalen, Coffee-to-go-Becher, fertige Pasta, Ananasstückchen aus dem Becher. Beim Einkauf am Abend landet die in Plastik verschweißte Biogurke im Korb. Wieder locken Salate und Sandwiches zum...