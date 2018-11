Mut zu Vielfalt

Wir leben in einer Zeit, in der das Vage und Diffuse keine Chance mehr haben. Die Welt kreischt nach Klarheit. Fundamentalisten predigen eine Ideologie, die keine Zweifel an „dem einen Gott“ zulässt. Verschwörungstheoretiker orakeln nach „Wahrheit“ hinter Terroranschlägen, dem Staat Israel oder den...