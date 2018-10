Realo-Resterampe

Niedersachsens Grüne ticken anders. Während bei der Partei bundesweit die Zeichen auf Pragmatismus stehen und die Parole raus aus der Wagenburg gilt, wählten die Landesgrünen beim Parteitag in Celle zwei Vertreter des Linken Flügels als Vorsitzende an die Parteispitze. Realo Stefan Körner, ein Arbeiter und Organisator nach innen, war seit längerem mit Abwahl-Gerüchten weichgekocht worden. Da nutzte ihm seine gute Bewerbungsrede auch nichts. Der Daumen der Mehrheit war schon vorher runter. Körners Nachfolger im Vorsitz, ein früherer Landtagsabgeordneter, kann zumindest Erfahrung ins Feld führen. Mehr aber auch nicht. In Partei wie Fraktion regiert nun der linke Flügel durch. Das war schon beim Göttinger Parteitag 2017 klar geworden. Als Strippenzieher und starker Mann gilt der frühere Grüne Agrarminister Christian Meyer. Der hätte gern selber wieder ein Spitzenamt, wurde aber intern in die Schranken gewiesen. Sich deutlich links der Mitte zu positionieren, ist zunächst einmal das gute Recht der Partei. Die Gefahr aber, dass die Realos als lästiger Restbestand zur Umerziehung in die Abstellkammer verbannt werden wächst. Dazu kommen persönliche Animositäten und eine in Teilen vergiftete Stimmung. Darüber täuschen auch Sonnenblumen und Reden vom Aufbruch nicht hinweg. Wer global so gern von Toleranz und Vielfalt redet, tut gut daran, sich selbst daran zu halten. Alles andere ist unglaubwürdig und schwächt die Grünen. Vom Aufbruch kann so keine Rede sein.

