Saat des Präsidenten

Die Zahl der Leichen in Pittsburgh stand noch nicht fest, da hatte US-Präsident Donald Trump schon wieder seine Lösung parat: Bewaffnete Wächter! Sie hätten den Angreifer in der Synagoge frühzeitig unschädlich machen und die Zahl der Opfer geringer halten können. Dass Wissenschaft und Praktiker der Strafverfolgung das für Unfug halten, dass der Todesschütze vier Polizisten außer Gefecht setzte – so etwas kümmert Trump nicht.

Was die neue Dimension des Judenhasses in dem Land angeht, das zu Nazi-Zeiten für von Hitler Verfolgte ein sicherer Hafen war, fielen Trump nur Allgemeinplätze und Muskelspiele ein, die mehr zukleistern als freilegen: „Es darf keine Toleranz für Antisemitismus in Amerika geben.“ Gibt es aber – und nun? Ginge es nach dem Präsidenten, kriegt der Mörder die Giftspritze. So als ließe sich Judenhass einfach Löschen wie ein falscher Buchstabe auf der Tastatur des Computers.

Dass die „teuflische Gewalt“ in Pittsburgh mitnichten „unvorstellbar“ war, sondern für jeden, der sieht und spürt, welche Minusgrade die gesellschaftliche Grundtemperatur in den USA mittlerweile erreicht hat, beinahe logische Konsequenz, kommt dem Staatsoberhaupt nicht in den Sinn.

Und schon gar nicht, dass er persönlich Ventile geöffnet hat, durch die – siehe den Paketbomben-Rächer Cesar Sayoc – jeden Tag die Gülle des Hasses strömt und das Land vergiftet.

Wenn afroamerikanische Konservative im Weißen Haus die Inhaftierung des jüdischen Milliardärs und Demokraten-Förderers George Soros fordern, grinst der Hausherr gönnerhaft. Nicht nur das. Die absurde und von Todesschütze Bowers geglaubte Theorie, Soros habe die Flüchtlingskarawane orchestriert und finanziert, die zurzeit durch Mexiko in Richtung US-Grenze pilgert, hat in Trump einen schamlos-willfährigen Multiplikator.