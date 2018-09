Der HSV als Warnung

Mit Schalke 04 und Bayer Leverkusen zwei starke Teams geschlagen, Platz 2 nach zwei Spielen hinter dem FC Bayern: Der VfL Wolfsburg hat in der Fußball-Bundesliga einen beeindruckenden Start in die neue Saison hingelegt. Endlich, nach zwei Spielzeiten, die in der Relegation endeten, haben alle, die...