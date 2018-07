Rettet den Freihandel

Vielen Spitzenvertretern der deutschen Wirtschaft stehen dieser Tage die Haare zu Berge, wenn sie an US-Präsident Donald Trump denken. Die kaskadenhafte Verhängung von Strafzöllen in alle Himmelsrichtungen sei mit dem Gehabe eines Schulhofschlägers zu vergleichen, heißt es. Also: Drohgebärden, Einschüchterungen – und wenn das alles nichts nützt, dann die Fäuste sprechen lassen.

Die von Trump losgetretene Welle an Strafzöllen birgt ein hohes Risiko für alle. Die Weltwirtschaft ist vielfältig verflochten, es gibt keine nationalen Nischen mehr. Viele Betriebe haben internationale Lieferketten.

Wenn China als Gegenmaßnahme Strafzölle auf in Amerika produzierte Autos erhebt, trifft dies nicht nur Wagen von General Motors oder Ford. Geschädigt werden auch BMW und Daimler, die mehr Fahrzeuge aus den USA exportieren als US-amerikanische Hersteller.

Mit seinen handelspolitischen Attacken provoziert Trump Gegen-Attacken. Eine Erhöhung von Zöllen wirkt aber wie eine Steuer, die die Waren verteuert. Kommt es zur Eskalation und zum weltweiten Handelskrieg, zahlen überall die Konsumenten in Form von höheren Preisen die Zeche.

In der Sache hat Trump aber nicht ganz Unrecht. Warum werden US-Autos beim Import in die EU mit zehn Prozent Zoll belegt, während für europäische Güter in Amerika lediglich 2,5 Prozent entrichtet werden muss?

Nur: Diese Tarife sind Teil eines sehr komplexen Systems, das 1994 in der Uruguay-Runde, einer internationalen Vereinbarung, beschlossen wurde. Auf der anderen Seite erheben die Amerikaner höhere Zölle auf die Einfuhr von Pick-up-Trucks und Lastwagen als die Europäer. Einzelne Ungleichgewichte können allerdings nicht bilateral, sondern nur vor der Welthandelsorganisation ausgeräumt werden.

Am besten wäre es, Zölle abzuschaffen. Firmen würden billiger produzieren, Verbraucher weniger bezahlen. Mit Freihandel gewinnen alle. Wird er abgewürgt, verlieren alle.