Der Lehrer als Ästhet

Kurze Hosen im Büro? Das soll ja in einigen Betrieben inzwischen üblich sein. Vielen meiner Geschlechtsgenossen käme das trotzdem nie in den Sinn, von ärmellosen Shirts oder noch schlimmeren Geschmacksverirrungen mal ganz abgesehen. Auch eine Frau, die im Strandkleid zur Arbeit kommt, würde in vielen Jobs wohl eher schräg angeschaut.

Klar, das sind bloße Konventionen. Es gibt in Bürojobs keinen sachlichen Grund, warum kurze Hosen oder besonders luftige Kleider nicht okay sein sollten. In Schulen ist es genauso.

Der Rektor einer Schule in Bayern, so berichtet es die „Osterhofener Zeitung“, hat dennoch eine ganz eigene Maßnahme parat, sollten Schülerinnen zu leicht bekleidet zum Unterricht erscheinen: Sie müssen eines von drei übergroßen T-Shirts überziehen, die in der Schule zu diesem Zweck vorrätig sind. Die Erklärung dazu: „Uns geht es vor allem um zu tiefe Ausschnitte. Alles, was anstößig und nicht ästhetisch ist.“

Nicht ästhetisch? Im Ernst? Müsste man dann nicht auch so manches Jungs-Outfit mit übergroßem Überzieher bestrafen, so rein vom ästhetischen Standpunkt aus? Und wie steht es eigentlich um die Ästhetik des Lehrkörpers?

Kleiderregeln sind an sich okay, im Job wie in der Schule. Denn beides sind Bereiche, in denen man seine Pflicht erfüllt und es nicht um maximale Bequemlichkeit für den einzelnen geht. Sie sollten aber klar formuliert und ehrlich begründet sein – und für alle gelten. Ästhetik taugt nicht als Maßstab.