Merkel in Hochform

Das war ein klarer Sieg für Merkel. Sollte die Bundeskanzlerin jemals Angst vor ihrer Befragung im Bundestag am Mittwoch gehabt haben – diese Angst war unbegründet. Keine Frage der Opposition konnte Merkel wirklich aus der Ruhe bringen. Am Schluss machte ihr die Befragung sogar Spaß. Warum also...