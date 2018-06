Eichenprozessionsspinner: „Es brannte wie Feuer“

Eine Raupe des Eichenprozessionsspinners kriecht auf einem Eichenstamm entlang. Unser Leser Michael Schneider kam mit den Gifthärchen in Kontakt und bekam gesundheitliche Probleme.Symbolfoto (Archiv): dpa

Zu „Eichenprozessionsspinner auch in Velpker Schweiz gesichtet“ vom 15 Juni: Als wir den Artikel lasen, waren wir fassungslos! Der Naturschützer Karl-Friedrich Weber berichtete: „Eichenprozessionsspinner in Wäldern sind keine neue Erscheinung.“ Da hat er wohl recht. Empört waren wir aber über die Verharmlosung seiner Aussagen. Dass die aktuelle Lage nicht problemlos ist, sehen wir anders. Wie jedes Jahr fuhren wir mit unserer Fahrradgruppe rund um Wolfsburg. Schon während der Fahrt überraschte die ganze Gruppe ein heftiger Juckreiz, der sich bis zum nächsten Morgen extrem verschlimmerte und der ganze Körper mit roten Pusteln übersät war. An Schlaf war überhaupt nicht zu denken, denn es brannte wie Feuer.

Die Folge war bei uns Arztbesuch, Cortison-Behandlung und bei mir eine Woche Arbeitsunfähigkeit. Weiterhin äußerte der Naturschützer Weber: „Die Bekämpfungsmaßnahmen seien nicht notwendig und auch nicht möglich ohne in die Stabilität des gesamten Ökosystems einzugreifen.“ Da fragen wir uns, wo ist die Berücksichtigung, Stabilität und Gesundheit der Menschen. Uns kommt es darauf an, dass wir mit der Natur im Einklang leben, aber nicht durch sie eingeschränkt und gefährdet sind. Da die Gifthärchen (Nesselgift) der Raupen zu heftigen allergischen Reaktionen bis zu Augen- und Atembeschwerden führen können, sehen wir den Bedarf darin, in den befallenen Gebieten die „Massenvermehrung“ zu minimieren.

Michael Schneider, Wolfsburg

Gläser für die SPD

nicht mehr tragbar

Zu „Stadtverwaltung will sich Sozialwohnungen sparen“ vom 16. Juni:

Ich musste mir die Aussage des Herrn Gläser (SPD-Ortsrat ) mehrmals durchlesen, weil ich gedacht habe, ich träume. Wie kann es sein, dass ein SPD-Mitglied es begrüßt, dass keine Sozialhilfeempfänger und Flüchtlinge einziehen! Überall woanders dürfen die wohnen, nur bei ihm im Stadtteil nicht. Oder mag er diese Bürger grundsätzlich nicht? Als SPD-Mitglied und Ortsrat-Mitglied ist das für mich eine Frechheit, so eine Einstellung an den Tag zu legen. Das Wort sozial, was ja auch seine Partei im Namen hat, sollte der Herr mal googeln. Für mich ist er nach so einer Aussage nicht mehr tragbar für die Partei.

Oliver Müller, Wolfsburg

VfL sollte 20 Profis aus

dem Kader streichen

Zu „Wird Bernardo Schmadtkes erster Zugang?“ vom 12. Juni:

Es ist unverantwortlich und schon grob fahrlässig, jeden Tag in der Zeitung neue Spieler für den VfL zu präsentieren. Im Gegenteil: Der Verein braucht mitnichten neue Spieler, sondern er muss dem Beispiel von Eintracht Braunschweig folgen und mindestens 10 bis 20 Profis aus dem Kader streichen. Das fängt mit B wie Bazoer und Blaszczykowski und Brooks und Bruma über Gerhardt und Jung an und hört bei Stefaniak noch lange nicht auf. Spieler, die bereits seit vier Jahren einen Vertrag haben und in der Zeit ca. zehn Matches bestritten haben, sollten beim VfL keine Zukunft mehr haben. Der neue Sportvorstand Schmadtke wird seinen Dreijahresvertrag nur dann rechtfertigen können, wenn er die Altlasten aus der Zeit von Allofs und Rebbe ohne große Verluste entsorgen kann. Andernfalls droht ihm ein frühes Aus.

Siegfried Schmidt, Wolfsburg

Max Grün war spitzenmäßig

Zu „Nach fünf Jahren: Grün verlässt den VfL“ vom 2. Juni:

Herr Schmadtke, hatte mich ja echt gefreut, dass endlich mal wieder ein kompetenter Fußballkenner zum VfL kommt. Aber schon ist alles wieder hin. Unser 2. Torsteher Max Grün, für unsere Verhältnisse ein Urgestein, kriegt mal eben keinen neuen Vertrag. Wenn er gebraucht wurde, war der Mann spitzenmäßig. Er wird sicher keine Unsummen verlangt haben, also meine Bitte, reden Sie noch mal miteinander. Ich wünsche Ihnen und uns eine gute Kaderplanung.

Werner Gernuks, Wolfsburg