„Urteil ist Freibrief für Nachahmer“

Zu „Klaus Mohrs unterliegt im Konflikt mit Günter Hönig“ vom 26 Juni: Die Staatsanwaltschaft stellt das Verfahren ein: Ich finde es schon sehr erstaunlich, welch verbale Entgleisungen und öffentliche Schande man in Deutschland als Träger eines öffentlichen Amtes ertragen muss. Die wüstesten Beschimpfungen, die übelsten Beleidigungen und die unverschämtesten Anschuldigungen können öffentlich vorgetragen werden, da es laut Staatsanwaltschaft an der erforderlichen Ehrverletzung mangelt. Was wäre denn „ehrverletzend“? Wie wäre das Urteil ausgefallen, wenn der zuständige Staatsanwalt/ die Staatsanwältin oder deren Ehepartner oder Kinder an Herrn Mohrs Stelle gewesen wären? Menschen, die Amtsträgern in aller Öffentlichkeit so respektlos, provokant und unverschämt gegenübertreten, noch einen Freibrief dafür auszustellen, ist eine Einladung für alle Nachahmer und ein beispielhaftes Vorbild für Kinder und Jugendliche. Was für ein Wunder, dass sich immer weniger Menschen in öffentlichen Ämtern engagieren wollen, wenn solche Verhaltensweisen von höchster Stelle gefördert werden.

Oliver Fricke, Rühen

Zum selben Thema:

Nur als folgerichtig stellt sich dies Braunschweiger Urteil dar: Darf man seit „Altena“ seinen Bürgermeister mit einem Messer bedrohen, so sind nun auch Beleidigungen der Person und seiner Familie ohne Strafe möglich – ich bin auf die nächsten Urteile der Justiz gespannt.

Ulrich Raschkowski, Wolfsburg

Zu „Es gibt Änderungsbedarf“ vom 23. Juni:

Es herrscht Schieflage in Rat und Verwaltung der Stadt Wolfsburg.

Und das, was wir in der Politik und Verwaltung als Demokraten unter nachvollziehbaren Prozessen verstehen wollen und einfordern, wird mit Totschlagsargumenten wie dem Ausdruck „Neiddebatte“ beantwortet. Die ganze Armseligkeit einer politischen „Klasse“ offenbarend, die in jeder Kritik etwas Schädliches sieht, auch die Bedrohung ihrer Machtstrukturen, ihrer Seilschaften. Angesichts dieses Verhaltens, der Aufgeregtheit bei der Frage, ob im Baudezernat oder Bauausschuss hundertprozentig ausgeschlossen werden kann, dass Korruption mit im Spiel ist, möchte ich annehmen, das man etwas zu verbergen hat.

Tatsache ist, dass es schon immer bevorzugte Grundstückslagen für besondere Mitbürger gab. Neu aber in der Gemengelage ist, dass man sich hinter einem Gremium der Stadt versteckt, um nach uns unbekannten Kriterien, die dem Missbrauch Vorschub leisten, Grundstücke vergeben werden, an die der Normalbürger zweiter Klasse nicht herankommt. Stellt sich die Frage nach den Kriterien und ob die einer öffentlichen Diskussion stand halten.

Peter Reisse, Wolfsburg

Zu „Stadt: LSW baggert ohne Genehmigung“ vom 13. Juni:

Die Empörung von Herrn Stein über illegale Baumaßnahmen am Kleefeld kann ich gut nachvollziehen. Wieder wurde vorsätzlich und rücksichtslos in Natur und Landschaft eingegriffen, was abermals rechtlich nicht geahndet wird. Der Bürger mag gar nicht daran denken, was noch passieren wird, wenn 170 Hektar für Ersatzmaßnahmen nach dem Niedersächsischen Naturschutzgesetz bereitgestellt werden müssen. Um es klar zu sagen: Es gibt diese Flächen im Stadtgebiet einfach nicht. Man hat schon seinerzeit mit der Ersatzmaßnahme „Ilkerbruch“ im Barnbruch großen Schaden angerichtet.

Jetzt ist man dabei, das Tal des Hasselbaches und das des Nordsteimker Grabens zu „renaturieren“. Als ob man an diesen Wasserläufen irgendetwas besser und naturnaher machen könnte.

Doch wo liegt die Lösung des Problems? Die Verwaltung muss aufhören, sich nur auf Wolfsburg zu konzentrieren und stattdessen den Blick über die Stadtgrenzen richten. Es gibt im Landkreis Gifhorn nördlich der Stadt unendlich große Flächen, die nach Ersatzmaßnahmen „schreien“. Wir brauchen zudem zwingend fünf bis zehn Prozent Brachflächen, um unsere Artenvielfalt zu erhalten.

Siegfried Schmidt, Wolfsburg