Salzgittersee sollte für alle da sein

Zu „Salzgittersee“ : Mit Erschrecken muss ich lesen, dass der Salzgittersee nicht mehr für alle da sein soll. Ich bin 1981 aus dem Saarland, das auch eine Reise Wert ist, mit meinem Mann hierhergezogen und war begeistert vom Salzgittersee, der ohne etwas zu bezahlen für alle Menschen zugänglich war. Wir haben das sehr toll gefunden und auch genutzt.

Mein Mann hat lange Jahre hier gearbeitet, war später in Braunschweig. Ich habe in Braunschweig immer davon erzählt, was es für einen tollen See es in Salzgitter gibt, kostenlos herumspazieren, Boot fahren, schwimmen, surfen, einfach diesen See genießen.... und das es auch für die Kinder viele Angebote gibt. Salzgitter finde ich super !

Karin Maria Gehring, Lesse

Endlich ein neues

Hotel für Salzgitter

Zu „Hotel-Macher legen Grundstein“ vom 9. Mai:

Ich bin als Salzgitteraner (hier geboren) mehr als erfreut darüber, dass in der Innenstadt von Lebenstedt ein Hotel der Dormero-Kette entsteht. Ich bin fest davon überzeugt, dass es von zahlreichen Übernachtungsgästen sehr gut angenommen wird. Wir haben die Messe in Hannover und auch den Harz in der Nähe. Ich selbst würde gern einer der ersten Gäste des Hotels sein und direkt nach Eröffnung in einem der neu errichteten Zimmer übernachten sowie das Hotelangebot nutzen.

Dieter Losemann, Heerte