„Auch ältere Menschen sorgen sich um Frieden“

Zu „Salzgitteraner trommeln gegen rechts’“ vom 23 April: Dass in Salzgitter schon seit Jahrzehnten Menschen unterschiedlicher Kulturen weitaus friedlicher zusammenleben als in anderen Gegenden unseres Landes, ist eine erfreuliche Tatsache. Demonstrationen gegen die Feinde unserer Demokratie sind legitim und wünschenswert. Bürger aber, die sich angesichts der hohen Zahl noch nicht integrierter Zuwanderer um den sozialen Frieden sorgen, in die sogenannte rechte Ecke zu stellen, verbietet ein gewisser Anstand.

Es sind nicht unbedingt die Wähler der AfD, die diese Sorgen teilen. Es sind darunter Menschen der älteren Generation, die selbst zum Teil noch als Kinder Flüchtlinge waren und die Misere und Nachkriegszeit noch in Erinnerung haben und denen ja auch attestiert wird, einen Beitrag zum Wiederaufbau geleistet zu haben. Ein inhaltlicher Bezug zu den Flüchtlingen wie ihn der Gewerkschaftsfunktionär Räschke herstellt, bedarf Klärung. In Deutschland gibt es momentan nichts aufzubauen, in den kriegszerstörten Regionen des Nahen Ostens schon. Dafür braucht man Geld, Wissen und Menschen, die bereit sind, anzupacken.

Rosemarie Arndt, Salzgitter