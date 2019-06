„Die Klimaexperten diskutierten leider zu einseitig“

Zu „,Die Erdatmosphäre als CO2-Müllhalde ist bald voll’“ vom 25. Juni:

Endlich einmal eine kontroverse Diskussion zur Klimathematik. Leider nur zur finanziellen CO 2 -Steuerung – warum nicht auch einmal über die von Kuck erwähnten Einwände der Klimaskeptiker? Immerhin leugnen diese nicht den menschlichen Einfluss, sondern nur das Ausmaß. Und warum nicht auch einmal das Pariser Abkommen ansprechen? Hier sind Absprachen getroffen, die jegliche Motivation zum sparsamen Umgang mit fossilen Brennstoffen verhindern. So schlimm kann es ja nicht mit der Klimakatastrophe sein, wenn 75 Prozent der Verbraucher erst viel später in die Pflicht genommen werden sollen. Und dann zum Thema medialer Umgang mit Klimaaktivisten: Wie kann es sein, dass eine privilegierte Minderheit, die eine Parlament-Demokratie umgehen möchte, soviel Aufmerksamkeit bekommt? Wo bleibt die Auseinandersetzung mit der weltweiten Alleinstellung Deutschlands in Bezug auf Umstellung der Primärenergieerzeugung? Nur die Einsicht in das Für und Wider einer Entscheidung verhindert radikale Einstellungen, das zu vermitteln, ist Aufgabe der Medien.

Wolfgang Reding, Braunschweig

„CO2-Müllhalde“: Name passt nicht

Ebenfalls dazu:

Der Titel des Beitrags ist alarmierend, aber Gott sei Dank nicht richtig. In der Erdatmosphäre wäre erst wieder so viel CO 2 wie bei der Entstehung des Lebens auf der Erde, wenn alle, auch die vielen kleinen und tiefen, nicht wirtschaftlich förderbaren fossilen Lagerstätten von Kohle, Öl und Erdgas verbrannt worden wären. Ohne CO 2 in der Erdatmosphäre gäbe es kein Leben, wie wir es kennen. Diese Lebensgrundlage als CO 2 -Müllhalde zu bezeichnen, dient nur dazu, die Situation zu dramatisieren. Ich würde mich auch den Warnern vor einer Klimakatastrophe anschließen, wenn es jemals in der Geschichte des Lebens auf der Erde so warm geworden wäre, dass das Leben vom Aussterben bedroht gewesen wäre. Das war aber nie der Fall – auch nicht, als Nord- und Südpol eisfrei waren. Im Gegenteil, es war mehrmals so kalt, dass sehr viele Arten ausgestorben sind. Seit etwa 1880 steigt die mittlere Temperatur mit kurzen Unterbrechungen an. Natürlich hat die Verbrennung fossiler Brennstoffe auch einen Beitrag dazu geleistet. Aber die anderen Ursachen für die früheren, erheblichen Klimaänderungen – wie die Änderungen der Sonnenaktivität, der Erdbahnparameter und so weiter – sind natürlich nicht verschwunden, momentan vielleicht nicht so wirksam.

Prof. Dr. techn. Reinhard Leithner, Braunschweig

Der Kreislauf der Erde macht es möglich

Zum selben Thema:

Die Worte von Herrn Beck in der Überschrift „Die Erdatmosphäre als CO 2 -Müllhalde ist bald voll“ erschüttern mich, wird doch von ihm, von Herrn Kuck und vielen anderen in der Klimawissenschaft nicht zur Kenntnis genommen, dass es auf unserem Planeten Erde immer noch einen genialen Kreislauf gibt, der alles Leben entstehen lässt und alles Leben erhält. Basis dieses Kreislaufes, bekannt unter Photosynthese, ist Kohlendioxid (CO 2 ) – altes Schulwissen. Aus CO 2 bilden die Pflanzen „Biomasse“=Kohlenstoff=C und geben ihrerseits Sauerstoff=O 2 zurück in die Atmosphäre. Wenn die Herren Beck und Kuck sich einig sind über die „CO 2 -Müllhalde“ in unserer Atmosphäre, dann können sie doch nur den vom Menschen verursachten CO 2 -Anteil meinen. Dieser aber hat nur einen Anteil von etwa drei Prozent am gesamten CO 2 . Oder fühlen sich diese Herren auch für die 97 Prozent CO 2 verantwortlich, die unser Planet selbst erzeugt? Gern würde ich beide Herren fragen: Wie können sie etwas, was unser aller Leben überhaupt erst ermöglicht und lebenswert macht, als „Müllhalde“ bezeichnen?

Dieter Nitsche, Wolfenbüttel

Früher machten die Eltern Wadenwickel

Zum Leserbrief „,Sollen wir nur zum Arzt gehen, wenn es eigentlich zu spät ist?’“ vom 25. Juni:

Es ist zu vermuten, dass die Autorin da etwas missverstanden hat, wenn sie befürchtet, man will ihr den Arztbesuch erschweren. Sie sollte sich mal von ärztlicher Seite anhören, mit welchen „Unpässlichkeiten“ die „Weißkittel-Geschwader“ oft ihre Zeit verbringen müssen, die für ernsthaft Erkrankte fehlt. Früher – als so gut wie nichts besser war, wie wir von aufgeklärter Seite wissen – da führte der Weg mit einem fiebernden Kind nicht gleich zum Arzt; da machte Mutter einen Wadenwickel. Und bei Übelkeit und Magensausen gab es Kamillentee. Keinesfalls will ich den Menschen ihren Arztbesuch ausreden. Aber mir scheint, dass die alten Hausmittel, ihre Anwendung wie auch ihre Grenzen in Vergessenheit geraten sind. Unwissenheit, verbunden mit Angst, und ein Bedürfnis nach sofortiger Rundum-Versorgung treiben seltsame Blüten.

Eyke Isensee, Wolfenbüttel

Unnötige Arztbesuche binden Arbeitszeit

Auch zu den Leserbriefen zum Artikel „,Nicht jeder Besuch beim Arzt ist nötig’“ vom 21. Juni:

Sämtlich Leserbriefschreiber verweisen auf ihre medizinische Inkompetenz hinsichtlich der Diagnose ihrer Krankheit. Dies ist insoweit richtig, als sich dahinter eine größere, möglicherweise schwerere Krankheit verbirgt. Aber, und das gebe ich an dieser Stelle zu bedenken, gehen viele Menschen mit einem Bagatellschnupfen zum Arzt und meinen, sie leiden an einer neuen, mutierten Form der Influenza. Und wenn die Diagnose der Frau oder des Herrn Doktor nicht zu ihrer Zufriedenheit ausfällt, gehen sie zu einem weiteren Arzt. Diese Unsinnigkeit bindet Ressourcen und Arbeitszeit. Man kann auch eine simple Erkältung mit ein paar gezielt eingesetzten Hausmittel bekämpfen. In Zeiten von Social Media vermutet sowieso fast jeder, der bei Doktor Google Rat sucht, eine fast schon tödlich verlaufende Krankheit hinter seinen wahrscheinlich simplen Symptomen. Also, bei einfachen Sachen wie Erkältung, Verstauchung und so weiter einfach mal die Hausmittel der Großmutter anwenden.

Peter Ritter, Schöningen