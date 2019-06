„Mehr Geld für Abgeordnete – dafür keine Nebeneinnahmen“

Zu „Abgeordnete sollen mehr Geld bekommen“ vom 17. Juni:

Die Diskussion geht in die falsche Richtung. Ich meine, ein Abgeordneter soll noch besser bezahlt werden. Dafür muss er sich aber selbst um Absicherung im Alter kümmern und – noch viel wichtiger – auf alle Nebeneinnahmen für die Dauer des Mandats verzichten, also zum Beispiel alle Sitze in Aufsichtsräten und so weiter abgeben.

Nur so ist ein Abgeordneter wirklich unabhängig in seinen Entscheidungen.

Michael Kubitza, Salzgitter

Das Maut-Urteil ist zu begrüßen

Zum Leitartikel „Schwerer Schaden“ vom 19. Juni:

Aus rechtlicher Sicht war das EuGH-Urteil zum Mautvorhaben Deutschlands zu erwarten, aus realpolitischer eher nicht, da Deutschland sein Mautmodell mit der EU-Kommission ausgehandelt hatte und die Empfehlung des Generalanwalts des EuGH vorlag. Trotz dieser Irritationen ist aus europäischer Sicht dieses Urteil zu begrüßen, ansonsten wären Tür und Tor geöffnet.

Die europäische Integration stünde vor einer weiteren Zerreißprobe und die Rechtsstaatlichkeit infrage. Bedenken gegen die vermeintliche Königsidee, anlässlich der bayerischen Landtagswahl 2013 geboren, wischte der damalige Parteichef und Ministerpräsident Horst Seehofer selbstherrlich beiseite. Für ein populistisches Wahlkampfthema war die CSU bereit, europäisches Recht zu verbiegen und machte die Pkw-Maut zur Koalitionsbedingung.

Die erhoffte Jahreseinnahme musste von 500 Millionen auf zuletzt 400 Millionen korrigiert werden. Zudem wäre die Maut kein taugliches Instrument gegen Staus und zu hohen Schadstoffausstoß, wohl aber ein unter Umständen nicht die Kosten tragendes Monstrum. Politische Kraftmeierei zahlt sich eben nicht aus.

Kurt Schlüter, Vordorf

Sollte es „Äffinnen- und Affenfelsen“ heißen?

Zum Gastkommentar „Reformierte Sprache – betreutes Denken?“ vom 17. Juni:

„Wir sollten uns nicht an den Gender-Neusprech gewöhnen“, mahnt Professor von der Oelsnitz. Demzufolge sollte die Bezeichnung „Studierendenwohnheim“ für das frühere „Studentenwohnheim“ am Ring in Braunschweig im Archiv verschwinden, denn sonst müsste der Volksmund konsequenterweise vom „Äffinnen- und Affenfelsen“ sprechen.

Hartwig Möllenberg, Lehre

Was der Ärztepräsident sagt, ist eine Frechheit

Zu „,Nicht jeder Besuch beim Arzt ist nötig’“ vom 21. Juni:

Da stellt sich der neue Ärztepräsident Klaus Reinhardt hin und ermahnt die Patienten, sie würden zu schnell und oft unnötig zum Arzt gehen. Wäre er ein Kassenpatient und würde die vielen negativen Erfahrungen machen – wie viele andere Menschen – ergäbe sich für Herrn Reinhardt ein anderes Bild davon, was heute in unserem Gesundheitswesen los ist. Woher weiß der „aufgeklärte“ Patient, was dringlich ist oder nicht? Und wie sich was entwickelt? Heißt es nicht immer seitens der Ärzteschaft „suchen sie rechtzeitig ihren Hausarzt auf“ (wenn der Terminkalender der Praxen es heutzutage überhaupt hergibt)? Ich halte es für eine Frechheit, wie der Ärztepräsident die Patienten mit ihren Sorgen für das überlastete Gesundheitssystem – in einem der reichsten Länder der Erde – mitverantwortlich machen will.

Berthold Mollenhauer, Wolfsburg